انتخاب الناقد الإيراني عضوًا في لجنة التحكيم بمهرجان ألماني

وافادت ارنا الیوم الثلاثاء ، ان سليمان زاده انتخب عضوا في لجنة الاختيار والتحكيم في مهرجان ديتمولد السينمائي الدولي بنسخته السابعة عشرة الذي سيعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2021 في ألمانيا.

ويعد هذا المهرجان من أهم مهرجانات الأفلام القصيرة المستقلة في ألمانيا ، حيث یرسل أكثر من 3000 فيلم قصير كل عام من 80 دولة الی المهرجان.

ويدعم المهرجان صانعي الأفلام من الناشئين والموهوبين ويقام في أربعة أقسام قصيرة: وثائقي وتجريبي ورسوم متحركة وقصة.

يذكر ان سليمان زاده ناقد ومحاضر جامعي نُشر العديد من أعماله في السينما الإيرانية .

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