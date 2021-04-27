الحسيني: الانتخابات الرئاسية تؤكد استقلالية قرار سورية السياسي

وقال الحسيني في تصريح لمراسل سانا في طهران “هذه هي الانتخابات الرئاسية الثانية في ظل الأزمة التي تتعرض لها سورية وتعد رداً حاسماً وواضحاً لمن يريد أن يفرغ العملية السياسية والانتخابات الرئاسية السورية من مضمونها” مؤكداً أن الدولة السورية والشعب السوري كما كافحوا الإرهاب والإرهابيين وانتصروا في ساحات الحرب سينتصرون في الساحة السياسية.

من جهة ثانية ندد الحسيني بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة والأراضي السورية معرباً عن أسفه لصمت المنظمات الدولية على هذه الانتهاكات ومنوهاً في الوقت ذاته بتصدي الدفاعات الجوية السورية التي أظهرت قدرة عالية لهذه الاعتداءات الإسرائيلية.

كما استنكر الحسيني استمرار احتلال الولايات المتحدة لأراض سورية ونهبها ثروات الشعب السوري معرباً عن ثقته بقدرة الشعب السوري على طرد المحتل الأمريكي من أراضي بلاده.

انتهى