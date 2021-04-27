٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٠٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84310901
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مستشار الامن القومي العراقي : زيارة ظريف ذات اهمية ستراتيجية لنا

مستشار الامن القومي العراقي : زيارة ظريف ذات اهمية ستراتيجية لنا

طهران / 27 نيسان / ابريل / ارنا – اكد مستشار الامن القومي العراقي "قاسم الاعرجي" على الاهمية الستراتيجية لزيارة وزير الخارجية الايراني "محمد جواتد ظريف" الحالية، الى بغداد.

وصرح الاعرجي خلال اللقاء مع ظريف اليوم الثلاثاء، ان زيارة رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني تكتسب اهمية كبيرة للغاية بالنسبة لجمهورية العراق؛ واصفا ظريف بانه "شخصية مهمة على الصعيد العالمي". 

واثنى مستشار الامن القومي العراقي، بجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية لمكافحة تنظيم داعش الارهابي وتعزيز الامن في المنطقة ودعم بلدانها.

كما استعرض الجانبان الايراني والعراقي في هذا اللقاء، اهم القضايا الامنية في العراق والمنطقة. 

علما، ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف والوفد المرافق له، بدا الاحد الماضي زيارة رسمية لكل من العراق وقطر  بهدف توسيع العلاقات الثنائية واجراء مباحثات حول القضايا الاقليمية والعابرة للمنطقة مع كبار المسؤولين في كلا البلدين.

انتهى ** ح ع  

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