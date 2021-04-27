٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٤٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84310944
٠ Persons

سمات

تاكيد ايراني روسي وصيني :

الغاء كامل الحظر عن طهران شرط اساسي لعودة واشنطن الى الاتفاق النووي

الغاء كامل الحظر عن طهران شرط اساسي لعودة واشنطن الى الاتفاق النووي

طهران / 27 نيسان / ابريل / ارنا – طالب رؤساء الوفود الايرانية والروسية والصينية الى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، طالبوا بالغاء كامل الحظر الامريكي المفروض على ايران باعتباره شرطا اساسيا لعودة واشنطن الى هذا الاتفاق. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد على اعتاب استئناف اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة رؤساء وفود الدول الثلاث وباستضافة البعثة الايرانية الدائمة في فيينا.

واستعرض ممثلو ايران وروسيا والصين خلال اجتماعهم اليوم، اخر مستجدات المفاوضات المتعلقة بعودة امريكا المتوقعة الى الاتفاق النووي ورفع الحظر عن ايران؛ مطالبين بالغاء كامل الحظر الاحادي الامريكي ومرة واحدة؛ باعتباره شرطا اساسيا لعودة الاخيرة الى هذا الاتفاق.   

ونوه الاجتماع الثلاثي ايضا بإجماع الوفود الايرانية والصينية والروسية، وضرورة استمرار المشاورات والتنسيق المستديم والجاد والمنتظم بين الدول الثلاث فيما يخص هذه المفاوضات.

علما، ان المشاركين خلال الجولة الاخيرة من اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي (في 20 ابريل)، اتفقوا على تشكيل فريق خبراء ثالث (الى جانب فريقي الغاء الحظر والنووي)، يُعنى بمتابعة الاجراءات العملانية لرفع الحظر ومن ثم عودة امريكا الى الاتفاق النووي.    

انتهى ** ح ع   
 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 11 =