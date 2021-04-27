الغاء كامل الحظر عن طهران شرط اساسي لعودة واشنطن الى الاتفاق النووي

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد على اعتاب استئناف اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة رؤساء وفود الدول الثلاث وباستضافة البعثة الايرانية الدائمة في فيينا.

واستعرض ممثلو ايران وروسيا والصين خلال اجتماعهم اليوم، اخر مستجدات المفاوضات المتعلقة بعودة امريكا المتوقعة الى الاتفاق النووي ورفع الحظر عن ايران؛ مطالبين بالغاء كامل الحظر الاحادي الامريكي ومرة واحدة؛ باعتباره شرطا اساسيا لعودة الاخيرة الى هذا الاتفاق.

ونوه الاجتماع الثلاثي ايضا بإجماع الوفود الايرانية والصينية والروسية، وضرورة استمرار المشاورات والتنسيق المستديم والجاد والمنتظم بين الدول الثلاث فيما يخص هذه المفاوضات.

علما، ان المشاركين خلال الجولة الاخيرة من اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي (في 20 ابريل)، اتفقوا على تشكيل فريق خبراء ثالث (الى جانب فريقي الغاء الحظر والنووي)، يُعنى بمتابعة الاجراءات العملانية لرفع الحظر ومن ثم عودة امريكا الى الاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع

