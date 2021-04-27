ظريف يغادر بغداد متجها الى كردستان العراق

وقبيل مغادرة العاصمة العراقية اليوم، التقى ظريف جمعا من الباحثين الاكاديميين واساتذة الجامعات العراقية؛ حيث تم ازاحة الستار عن كتاب بعنوان "ظريف والملفات الكبرى" الذي صدر مؤخرا باللغة العربية عن دار نشر "الرواق" العراقي.

هذا الكتاب يستعرض 3 مواضيع : "الملف النووي" و"القضايا بين ايران وامريكا" و"الدبلوماسية التعددية"، من وجه نظر وزير الخارجية الايراني.

وكان ظريف قد وصل الى بغداد امس الاثنين، واجرى مباحثات مع رئيس الجمهورية "برهم صالح" الى جانب ورئيسي الوزراء والبرلمان، وعدد من كبار الشخصيات في هذا البلد؛ بمن فيهم زعماء الاحزاب وشيوخ العشائر وزعيم الطائفة الكلدانية.

انتهى ** ح ع