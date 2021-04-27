٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٥:٤٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84311016
٠ Persons

سمات

ظريف : اولوية ايران قائمة على دول الجوار

ظريف : اولوية ايران قائمة على دول الجوار

بغداد / 27 نيسان / ابريل / ارنا – استعرض وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، في تغريدة له اليوم، نتائج زيارته الاخيرة للعراق ومباحثاته مع كبار المسؤولين في هذا البلد؛ مؤكدا ان "اولوية ايران قائمة على دول الجوار". 

واضاف وزير الخارجية، في هذه التغريدة التي نشرها قبيل مغادرته بغداد باتجاه اقليم كردستان العراق اليوم : لقد اجريت مباحثات مميزة مع رئيس جمهورية العراق "برهم صالح" ورئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" ورئيس البرلمان "محمد الحبلوسي"، الى جانب وزير الخارجية "فؤاد حسين" وعدد من الزعماء السياسيين السنة والشيعة في هذا البلد. 

ونوه ظريف عبر تغريدته : انني اؤكد من جديد، بأن اولوية ايران قائمة على جيرانها؛ واننا نرحب بدور العراق المحوري في المنطقة.  

و وصل ظريف الى بغداد امس الاثنين، في زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين العراقيين؛ وقد غادر قبل قليل الى مدينة اربيل مركز اقليم كردستان العراق. 

انتهى ** ح ع 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 6 =