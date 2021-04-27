٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٦:٢٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84311050
٠ Persons

سمات

اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تبدأ اجتماعها في فيينا

اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تبدأ اجتماعها في فيينا

طهران / 27 نيسان / ابريل / ارنا – بدات قبل قليل، الجولة الجديدة من المشاورات بين ايران ومجموعة 4+1 الدولية في اطار اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، بفندق "كراند اوتيل" في عاصمة النمسا فيينا.

ويقود الفريق الايراني المفاوض الى هذا الاجتماع، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي".

ويراس هذا الاجتماع مساعد امين خدمة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي "انريكي مورا"؛ بحضور ممثلين عن روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا.

كما يضم الوفد الايراني المفاوض، مسؤولين بوزارة النفط والبنك المركزي ومنظمة الطاقة النووية الايرانية.

وينوي المشاركون في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا اليوم، استئناف المفاوضات المتعلقة برفع الحظر المفروض على ايران وبالشكل الذي يمكن التاكد من صدقية ذلك، فضلا عن افاق عودة امريكا الى الاتفاق النووي.  

انتهى ** ح ع 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 1 =