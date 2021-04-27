ختام الجولة الاولى من اجتماع فيينا ..الاتفاق على تسريع وتيرة المفاوضات

وافادت الدائرة الاعلامية لوزارة الخارجية، ان الجولة الاولى من الاجتماع الجديد للجنة المشتركة للاتفاق النووي انتهت للتو، بإجماع المشاركين على ضرورة التسريع في وتيرة المفاوضات ومواصلة نشاطات فرق الخبراء في مجالي "الغاء الحظر" و"القضايا النووية"، بنحو مكثف وعلى وجه السرعة.

يضاف الى ذلك، اتفاق المشاركين في هذا الاجتماع على تشكيل فريق عمل ثالث تحت عنوان "فريق الخبراء التنفيذيين"، بهدف دراسة السبل العملانية الخاصة برفع الحظر ومن ثم عودة امريكا الى الاتفاق النووي.

الى ذلك، جدد الوفد الايراني رفضه المفاوضات الاستنزافية، كما اكد بدوره على التسريع في وتيرة المفاوضات الجارية.

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