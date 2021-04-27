عراقجي: يجب الغاء اجراءات الحظر كلها

وقال عراقجي رئيس الوفد الإيراني المشارك في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الثلاثاء في فيينا: ما زالت لدينا تحديات کبیرة لم نجد حلولًا لها بعد وتحاول جميع الوفود إيجاد حلول لهذه التحديات وقد نصل إليها وقد لا نصل إليها، لكن هناك تحديات كبيرة وهناك تفاصيل صعبة للغاية نحتاج إلى الاتفاق عليها كلمة بكلمة.

وأضاف عراقجي: العملية تسير على الطريق الصحيح ، ولدينا تحديات صعبة الى جانب تفاصيل صعبة .

وأضاف مساعد وزير الخارجية حول الاجتماع القادم للجنة: ستبدأ فرق العمل نشاطها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، كلما احتجنا إلى مراجعة لعمل فرق العمل هذه سنقوم بذلك وإذا احتجنا إلى فك عقدة أو توفير التسهيلات ، سنعقد اجتماعًا للجنة المشتركة .

وأضاف عراقجي: ليس لدينا موعد محدد الآن وينصب تركيزنا الآن على فرق العمل الثلاثة وسيدخل فريقا العمل الأساسياين المعنيان برفع الحظر والنووي مرحلة الصياغة، وسيظل يتعين على فريق العمل الثالث مناقشة الابحاث الرئيسية وسبل تنفيذ الابحاث المتعلقة بالتحقق حتى نتمكن من الوصول إلى حل على المستوى الكلي.

قال عراقجي عن تصريحات السفير الروسي حول اطالة امد المحادثات: كلما تعمقنا في التفاصيل ، وخاصة تفاصيل النص ، كلما طال أمد المناقشات ، وستكون هناك حاجة لمزيد من الوقت.

وقال: لدينا مبدأ وهو لا نستعجل ولا نسمح للمناقشات بأن تتحول الى استنزافية فنحن نتحرك قدما بعناية.

واضف: أحيانًا علينا أن نناقش الكلمات وأحيانًا نواجه مشاكل حول المفاهيم وعلينا أن نجد حلولًا للمفاهيم.

وتابع رئيس الوفد الإيراني المشارك في محادثات فيينا: نحن في مرحلة قد تستغرق المحادثات وقتًا أطول قليلاً ما زلت لا أستطيع أن أقول متى سننهي هذه الجولة من المفاوضات و نأمل أن نتوصل إلى نقطة أكثر تحديدا ثم تنتهي المحادثات وتعود الوفود إلى العواصم وتتم عمليات الدراسات.

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