ظريف يجري محادثات مع كبار المسؤولين في اقليم كردستان العراق

وجرى البحث في هذين اللقائين حول مختلف القضايا كالتطورات الداخلية والاقليمية والدولية وكذلك الانتخابات القادمة في العراق.

وتبادل وزير الخارجية الايراني مع رئيس حكومة اقليم كردستان العراق بشان العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والقنصلية بين ايران والعراق واقليم كردستان.

ووصل ظريف، أمس الاثنين (26 نيسان 2021) إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كما اجتمع الى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، وزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، وزعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف "الفتح" هادي العامري، ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي.

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