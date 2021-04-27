محادثات بين ظريف ورئيس اقليم كردستان العراق

وجرى خلال اللقاء الذي حضره ايضا نائب رئيس حكومة اقليم كردستان العراق قباد طالباني، البحث حول القضايا والتطورات الدولية والاقليمية وكذلك العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتجارية بين ايران والعراق والاقليم.

ولايران والعراق ومن ضمنه اقليم كردستان العديد من المعابر والاسواق الحدودية المشتركة.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى مساء الثلاثاء في اربيل ايضا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني كلا على حدة، وبحث معهما حول مختلف القضايا ومنها التطورات الداخلية والاقليمية والدولية والانتخابات القادمة في العراق.

واكد مسؤولو اقليم كردستان العراق خلال هذه اللقاءات على العلاقات الممتازة مع طهران وضمان امن الحدود بحيث لا يجري اي عمل تخريبي ضد ايران.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار بغداد، قبل توجهه الى اربيل، واجرى محادثات ولقاءات مع كبار المسؤولين والعديد من قادة الاحزاب والشخصيات السياسية البارزة.

انتهى ** 2342