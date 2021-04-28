عراقجي: روسيا والصين مواكبتان لنا في مفاوضات فيينا في جميع الامور تقريبا

وقال عراقجي رئيس الوفد الايراني لمفاوضات فيينا في تصريح له مساء الثلاثاء: ان جميع اجراءات الحظر التي فرضت بعد تنفيذ الاتفاق النووي سواء في عهد اوباما او في عهد ترامب يجب ان تلغى.

واضاف مساعد الخارجية الايرانية في ختام الجولة الجديدة من المفاوضات النووية في فيينا: ان ايران تؤكد على الغاء جميع اجراءات الحظر ومن ضمنها في اطار "كاتسا".

وحول ترتيب الاجراءات من قبل ايران واميركا قال: ان مواقفنا لم تتغير، اذ انه على اميركا الغاء كل اشكال الحظر ومن ثم تعود ايران الى التزاماتها في اطار الاتفاق النووي بعد التحقق من الغاء الحظر الاميركي وان موقف ايران هذا لن يتغير.

واشار الى فريق العمل الثالث للجنة المشتركة الذي سيبدا نشاطه في فيينا الاربعاء والمعروف بعنوان فريق عمل الترتيبات والتوالي (sequence) قال: ان هذا الفريق سيركز على الاجراءات العملية او (practical arrangements). مسؤولية فريق العمل هذا تتضمن فضلا عن دراسة كيفية التحقق من تنفيذ الاجراءات وفترتها الزمنية، تعیین جدول زمني لاجراءات جميع الاطراف لتنفيذ التزاماتها.

وفي الرد على سؤال حول الحظر المعروف بدورة الدولار او U-turn الذي يعد العائق الاساس امام معاملات ايران البنكية وعقبة كبيرة امام استفادة ايران من مصالح الاتفاق النووي، وهل ان ايران طالبت بذلك ام لا قال: ان دراسة هذا الموضوع يجب ان توكل الى الخبراء، لكننا نعمل حاليا على موضوع "تبديل الاموال المختلفة".

واكد مساعد الخارجية الايرانية بان ايران لا تقبل بان تستمر المفاوضات بلا نتيجة واضاف: لو شعرنا بان سائر الاطراف لا تبدي الجدية اللازمة فسنقوم بوقف المفاوضات، لكننا لم نصل الى هذه النتيجة لغاية الان.

وتابع قائلا: لقد قررنا ان يجري عمل فريقي العمل السابقين بشان "الحظر الاميركي" و"اجراءات ايران النووية" بصورة مكثفة اكثر من ذي قبل.

واعرب عراقجي عن ارتياحه لتناغم مواقف الصين وروسيا مع ايران وقال: قبل اجتماع اللجنة المشتركة ادركنا خلال محادثات ثنائية وثلاثية بان مواقف الوفدين الروسي والصين مشتركة معنا في جميع الامور تقريبا.

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