كتائب المجاهدين:يوم القدس العالمي فرصة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني

واضاف عودة في تصريح خاص لمراسل وكالة ارنا: ان يوم القدس العالمي يوم مميز بالنسبة للفلسطينيين خاصة في ظل هذا التوقيت الحساس التي تمر به القضية الفلسطينية في ظل الصمود الاسطوري للمرابطين واهل القدس الذين يخوضون معركة من اجل افشال المخططات الصهيونية التي تستهدف عروبة مدينتهم ووجودهم في القدس المحتلة.

وأشاد بالموقف الثابت للجمهورية الاسلامية الايرانية الداعم لمدينة القدس بكافة أشكاله منها احياء يوم القدس العالمي.

وفيما يتعلق بالتهديدات المتصاعدة من قبل قادة الكيان الصهيوني قال عودة : أن التهديدات الصهيونية لغزة دليل واضح على ان قيادة الكيان الصهيوني تعيش حالة من الافلاس السياسي والعسكري وأن جيش الاحتلال يشعر بالخوف والقلق من نجاح المقاومة في ربط الجبهات واعتبار ما يجري في القدس جزء مما يجري في غزة .

وأضاف :وهذا ما شوهد بانتصار اهلنا في القدس عندما كسروا جبروت الاحتلال ومستوطنيه وازالوا كل اشكال الحواجز في القدس والرد الذي جاء من غزة مساندا وتعزيزا لصمود لاهلنا في القدس وكيف ردت المقاومة باكثر من 40 صاروخا.

وأكد ان التهديدات لا تخيف الشعب الفلسطيني ومقاومته والمقاومة جاهزة للرد على اي حماقة قد يرتكبها الاحتلال بحق الأهل في غزة.

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