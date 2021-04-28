54 الف طالب إيراني يدرسون في الخارج

واضاف سعيد رضا عاملي :على سبيل المثال، فأن إيران تحتل المرتبة 13 من حيث عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، ولكن من حيث عدد خريجي الدكتوراه بين الطلاب الأجانب تحتل المرتبة الرابعة.

وتابع عاملي قائلا أن إيران تحتل المرتبة 87 في جدول الهجرة وبحسب الإحصاءات الدولية الرسمية من حيث الهجرة.

واشار الى أن الفين و250 الف طالب إيراني عاد إلى البلاد العام الماضي، حيث تم توظيف 400 منهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات و 230 بدأوا بتأسيس الشركات المعرفية، موضحا بإن الاهتمام بالنخب ومحاولة الاستفادة القصوى منهم وتسهيل عمل النخب في إيران وطريقة عودتهم إلى إيران تسير بشكل جيد.

انتهى** 2344