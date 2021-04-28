روحاني : تسريب الشريط الصوتي لظريف يهدف لاثارة الخلافات الداخلية

وفي جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء حذر روحاني من مؤامرات الاعداء الذين يحاولون ايجاد شرخ في الصف الداخلي الايراني وقال : ان الوحدة والتلاحم بين الجميع هما السبيل لتحقيق النصر في رفع الحظر عن البلاد وتخليص الشعب من المشاكل والصعوبات الاقتصادية ، معتبرا ان من سربوا الشريط هم اعداء ايران وشعبها ومصالحها.

واشار روحاني الى ان من مفاخر النظام الاسلامي في ايران هو ان المسؤولين يطرحون رؤاهم بكل حرية وهذا مايحدث في جلسات المجلس الاعلى للأمن القومي عند مناقشة المواضيع المهمة والحساسة ، لكن ليس كل مايُطرح يعرض على الاعلام ، بل تبقى جوانب كثيرة كوثائق سرية يستفيد منها المسؤولون اللاحقون، لأن نشر هذه الوثائق يعني استغلالها سلبا من قبل الاعداء.

من جهة اخرى أكد روحاني ان الميدانين السياسي والعسكري لاتعارض بينهما بل إن احدهما يساند الاخر، وبالتالي فأن السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية هما جناحا النظام ولايمكن لاحدهما ان يعمل بمفرده ، مضيفا ان القضايا المهمة في مجال الدفاع والدبلوماسية تتم مناقشتها وبحثها في المجلس الاعلى للأمن القومي ، وتتخذ القرارات بشانها ثم ترفع الى سماحة القائد.

ترامب كان عميلا للصهاينة

وفي جانب آخر من حديثه اشار روحاني الى ان الصهاينة والرجعية العربية في المنطقة والمتشددون الامريكيون منزعجون في هذه الفترة الى حد العصبية والغضب لانهم يرون انهيار كل ماخططوه ضد إيران.

وتسائل روحاني : لماذا سقط الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ؟ موضحا انه كان الرئيس الامريكي الوحيد الذي تحول الى عميل للكيان الصهيوني ، صحيح ان باقي الرؤساء الامريكيين هم اصدقاء الصهاينة ويدعموهم بشكل لامحدود ، الا أن ترامب تحول الى خادم مطيع ينفذ املاءات الصهاينة في مواضيع عديدة كالخروج من الاتفاق النووي ونقل سفارته الى القدس والخروج من عدد من المنظمات الدولية.

واكد روحاني ان كل ما خطط له الصهاينة واعوانهم قد انهار ، وباتت مجموعة 1+4 وحتى الامريكيون على قناعة انه لابد من الاذعان للقانون والمقررات الدولية والتسليم أمام أحقية إيران.

يتبع..