تغريدة ظريف حول زيارته إلى بغداد وأربيل

وأشار ظريف عبر حسابه على موقع تويتر اليوم الأربعاء، إلى المشاورات المكثفة التي أجراها مع شخصيات بارزة في العراق مثل عمار الحكيم ونوري المالكي وعادل عبد المهدي وقاسم الأعرجي ورئيس الأساقفة لويس ساكو، كما أعرب عن ارتياحه لزيارة أقليم كردستان العراق ولقائه مع مسعود بارزاني و نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني وقباد طالباني وبافل طالباني والعديد من الأصدقاء في أربيل، وقال ان وجهته التالية العاصمة العمانية مسقط.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني قام بزيارة الى بغداد بدءا من يوم الاثنين اجرى خلالها محادثات ولقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين والشخصيات وقادة الاحزاب والتيارات المختلفة حيث بحث معهم حول العلاقات الثنائية واهم التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وتوجه ظريف الى اربيل مساء امس الثلاثاء والتقى كبار المسؤولين في اقليم كردستان العراق وقادة الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار الدوحة ايضا قبل زيارته الى بغداد، حيث اجرى محادثات مع رئيس دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

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