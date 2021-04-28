الحكومة العراقية توافق على اكمال مشروع الربط السككي مع ايران

وافاد مراسل "ارنا" في بغداد، ان هذا القرار جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء العراقي امس الثلاثاء.

وفي سياق متصل صرح المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة العراقي "حسن ناظم" خلال مؤتمره الصحفي الاسبوع اليوم، ان مجلس الوزراء كلف وزارة النقل على توقيغ مذكرة تفاهم حول الربط السككي مع الجانب الايراني.

واعتبر ناظم، ان مشروع الربط السككي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية يصب في الجهود الهادفة الى تنفيذ الاتفاقات التنموية بين الجانبين؛ مبينا ان العراق بصدد توقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع بلدان اخرى.

يذكر، ان الجمهورية الاسلامية شرعت خلال العام 2011 في تنفيذ مشروع انشاء الطريق السككي بين شلمجة والبصرة، وقد انجزت ما يبلغ 17 كلم من هذا المشروع؛ لكن منذ تاريخه ولحد الان، توقفت الاعمال على بعد 32 كلم بين شلمجة والبصرة على ان يقوم الجانب العراقي بتنفيذ الجزء المتعلق به من مشروع الربط السككي بين البلدين.

انتهى ** ح ع