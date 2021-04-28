لدى ايران وتركيا إرادة جادة في بلوغ أعلى مستوى من التعاون الثنائي

وكتب "فرازمند" في تغريدة له اليوم الاربعاء : ان الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وتركيا عقد اليوم برعاية رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمود واعظي" و وزير الطاقة التركي "فاتح دونمز"؛ حيث تم تحديث وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين.

واضاف : ان ايران وتركيا لديهما ارادة جادة لبلوغ اعلى مستوى من التعاون المشترك.

يذكر ان الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وتركيا، عقد اليوم الاربعاء عبر الفضاء الافتراضي، وتم خلاله التوقيع على 6 مذكرات تفاهم في شتى المجالات الاقتصادية من قبل رئيس مكتب الرئاسة في ايران "محمود واعظي" و وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي "فاتح دونمز".

وفي تصريحه عقب مراسم التوقيع على هذه الوثائق، قال واعظي : ان المحور الرئيسي للتبادل التجاري والقواعد الاقتصادية بين ايران وتركيا، يجب ان يقام على القطاع الخاص؛ مؤكدا ان الحكومة الايرانية ستوفر الدعم اللازم في هذا السياق وستعمل على ازالة العقبات من مساره.

وحول اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين اليوم، صرح المسؤول الايراني ان هذه اللجنة تعقد اجتماعها سنويا حيث توضع الخطط للوزارات والمؤسسات المعنية في كلا البلدين لتحديد مسار التعاون بينهما.

كما اشار بأن نتائج الحرب الاقتصادية ضد ايران وجائحة كورونا، ادت الى تراجع حجم التبادل التجاري بين ايران وتركيا خلال السنوات الثلاث الماضية؛ معربا في الوقت نفسه عن ارتياحه، بان الاشهر الثلاثة الاخيرة شهدت نموا على صعيد التجارة المشتركة، ومؤكدا ان هذا الانجاز يعود الى جهود المصنعين في كلا البلدين لافشال الحظر وتداعيات الجائحة.

انتهى ** ح ع