عليوف : الحدود الايرانية الاذربيجانية هي حدود الصداقة والتعاون

وفي تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاربعاء، نشر عليوف شريط فيديو، يبدو فيه زيارته لمنطقة حدودية قريبة من ميدنة خدا آفرين (في محافظة اذربايجان الشرقية – شمال غربي ايران).

وكتب الرئيس الاذربيجاني في تغريدته : ان الحدود المشتركة بين ايران وجمهورية اذربيجان هي حدود الصداقة والتعاون بالمعنى الحقيقي للكلمة، وان استخدام هذه الحدود يصب في مصلحة مواطني البلدين، وعليه فإن ارتفاع حجم التجارة بين البلدين مؤشر على تنمية العلاقات الثنائية.

وختم الرئيس الاذربيجاني تغريدته بالقول : ان "جسر خدا آفرين" بالقرب من هنا، نموذج للصداقة بين البلدين.

علما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية يجمعها شريط حدودي مشترك بطول 750 كلم، و 4 منافذ حدودية مشتركة مع جمهورية اذربيجان.

انتهى ** ح ع