٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٧:٥٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84312476
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خلال اللقاء مع عبد السلام في مسقط؛

ظريف يطالب بوقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن

ظريف يطالب بوقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن

طهران / 28 نيسان / ابريل / ارنا – طالب وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، بانهاء الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

وفي لقائه اليوم الاربعاء بمسقط كبير مفاوضي حكومة الانقاذ الوطني اليمنية "محمد عبد السلام"، اعرب ظريف عن اسفه للحرب المفروضة على مدى 6 اعوام ضد الشعب اليمني؛ مطالبا برفع الحصار وانهاء هذه الحرب.    

وجدد ظريف التاكيد على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بان الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في اليمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار وتفعيل المفاوضات اليمنية اليمنية.

الى ذلك، اثنى "عبد السلام" على مواقف ايران الداعمة للشعب اليمني، كما اطلع وزير الخارجية الايراني على آخر التطورات في اليمن.

انتهى ** ح ع 

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