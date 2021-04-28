٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:١٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84312530
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بناء على قرار القائد العام للقوات المسلحة؛

تعيين العميد رحيم زادة قائدا لمقر خاتم الانباء (ص) للدفاع الجوي

تعيين العميد رحيم زادة قائدا لمقر خاتم الانباء (ص) للدفاع الجوي

طهران / 28 نيسان / ابريل / ارنا – اصدر القائد العام للقوات المسلحة الايرانية "اية الله العظمى السيد علي الخامئني"، قرارا يقضي بتعيين "العميد قادر رحيم زادة"، قائدا لمقر خاتم الانبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي.

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان نص القرار الصادر عن سماحته بالمناسبة، جاء على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحیم
الامير العميد قادر رحيم زادة
نظرا لتعهدكم وكفاءاتكم وتجاربكم القيمة، وبناء على اقتراح القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، انني اعيّن جنابكم في منصب قائد مقر خاتم الانبياء (صلى الله عليه واله وسلم) المشترك للدفاع الجوي.
المتوقع هو تظافر الجهود وتحقيق نقلة في مجال الدفاع الذي لا يمكن اختراقه عن سماء (ايران)، وباستخدام قدرات وطاقات القوات المسلحة وتعزيز شبكة قيادية واستشرافية متكاملة في مجال الدفاع الجوي للبلاد.
وانني اشكر اللواء موسوي على خدماته القيمة طيلة عهده في هذه المسؤولية.
كما اسأل الباري تعالى ان يوفقكم.

انتهى ** ح ع  

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