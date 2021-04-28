اوليانوف: فريق الترتيبات العملية لاحياء الاتفاق النووي عقد اول اجتماع له

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: ان محادثات فيينا جارية وان فريقي عمل "الغاء الحظر" و"النووي" واصلا مناقشة الخطوات التي يجب على واشنطن وطهران اتخاذها لإحياء الاتفاق النووي.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: ان فريق العمل الثالث حول الترتيبات العملية للتنفيذ عقد اجتماعه لأول مرة اليوم (امس الاربعاء).

وقد عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الثلاثاء بحضور وفود ايران ومجموعة دول 4 + 1 وممثل الاتحاد الأوروبي في فيينا.

وفي هذا الاجتماع ، قرر المشاركون تسريع عملية المفاوضات وتم الاتفاق على مواصلة أنشطة فريقي الخبراء في مجالي رفع الحظر والنووي بشكل مكثف وسريع.

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