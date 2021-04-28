٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84312658
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اوليانوف: فريق الترتيبات العملية لاحياء الاتفاق النووي عقد اول اجتماع له

اوليانوف: فريق الترتيبات العملية لاحياء الاتفاق النووي عقد اول اجتماع له

لندن / 29 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف، ان فريق عمل الخبراء الثالث الخاص بالمفاوضات المتعلقة بالترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ الغاء الحظر ومن ثم عودة اميركا للاتفاق النووي عقد اول اجتماع له اليوم الاربعاء في فيينا.

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: ان محادثات فيينا جارية وان فريقي عمل "الغاء الحظر" و"النووي" واصلا مناقشة الخطوات التي يجب على واشنطن وطهران اتخاذها لإحياء الاتفاق النووي.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: ان فريق العمل الثالث حول الترتيبات العملية للتنفيذ عقد اجتماعه لأول مرة اليوم (امس الاربعاء).

وقد عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الثلاثاء بحضور وفود ايران ومجموعة دول 4 + 1 وممثل الاتحاد الأوروبي في فيينا.

وفي هذا الاجتماع ، قرر المشاركون تسريع عملية المفاوضات وتم الاتفاق على مواصلة أنشطة فريقي الخبراء في مجالي رفع الحظر والنووي بشكل مكثف وسريع.

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