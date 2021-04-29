الاتحاد الأوروبي: الجهود الدبلوماسية جارية لإحياء الإتفاق النووي

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم (الخميس) مع وسائل الإعلام التي تتخذ من بروكسل مقرا لها: أضاف استانو: "ان الجهود الدبلوماسية مستمرة على مختلف المستويات بين أعضاء الإتفاق النووي، وبيننا كمنسقين وبين المشاركين الآخرين في هذا الاتفاق، وكذلك مع الجانب الأمريكي، لكن بما أننا في منتصف هذه العملية الدبلوماسية الحساسة للغاية، لا يمكنني التحدث عن التفاصيل".

وردا على سؤال حول رفع الحظر عن إيران، قال المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، "نحن لدينا مهمة التنسيق بين أطراف الإتفاق النووي وكل ما يتم اعتماده في اللجنة المشتركة، يأتي باتفاق للرأي بين الأعضاء".

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