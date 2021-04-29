إيران تسجل 385 وفاة جديدة بكورونا

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الخميس 29 نيسان/ابريل)، عن تسجيل 19 الفا و899 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليوني و479 الفا و805 أشخاص.

وأضافت أن 3 آلاف و53 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 5 آلاف و367 من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليون و938 الفا و64 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 14 مليونا و569 الفا و870 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

وصرحت بأن عدد المدن الحمراء من حيث الاصابات بالفيروس في البلاد بلغ 198 والبرتقالية 157 والصفراء 74 و الزرقاء 9 مدن فقط.

انتهى**أ م د