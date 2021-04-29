ظريف: المحادثات في عمان تركزت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

وفي تغريدة له بعيد انتهاء زيارته الى سلطنة عمان، كتب ظريف: "لقد عقدت اجتماعات جيدة للغاية مع الأصدقاء العمانيين في مسقط. أجريت محادثات مثمرة مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود، ووزير الخارجية في هذا البلد بدر البوسعيدي ووزير المكتب السلطاني سلطان بن محمد النعماني، ووزير الخارجية السابق في السلطنة يوسف بن علوي".

وفيما أشار إلى محادثاته مع رئيس الوفد اليمني المفاوض والمتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية، محمد عبد السلام، ومسؤولين عمانيين آخرين، قال ظريف: "تركزت المحادثات على تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي".

وفي اطار جولته الأخيرة لدول الخليج الفارسي، توجه وزير الخارجية الإيراني اليوم (الخميس) الى الكويت، بعد أن قام بزيارة كل من قطر والعراق وسلطنة عمان، حيث استعرض مع كبار المسؤولين في هذه الدول مستجدات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

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