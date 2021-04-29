روحاني يعين ربيعي رئيسا جديدا لمركز الدراسات الإستراتيجية برئاسة الجمهورية

وأشاد الرئيس روحاني في نص المرسوم بالتزام ربيعي وخبراته وسجله القيم، مؤكدا عليه الإهتمام بالإستفادة من آراء ووجهات نظر المفكرين والخبراء، وكذلك التعاون مع الأجهزة التنفيذية، لتقديم مقترحات وتقارير وخطط شاملة واستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك في اطار السياسات العامة والشاملة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتمنى روحاني التوفيق والنجاح لرئيس مركز الدراسات الإستراتيجية الجديد في القيام بمهامه الموكلة اليه من خلال الالتزام بمبادئ القانون والاعتدال والميثاق الأخلاقي للحكومة الإيرانية لخدمة الإسلام والشعب الإيراني العظيم.
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