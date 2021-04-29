روحاني يعين ربيعي رئيسا جديدا لمركز الدراسات الإستراتيجية برئاسة الجمهورية

اورمية/28 نيسان/ابريل/ارنا- قال المدير العام لحماية البيئة "حجت جباري" في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب ايران، إن الغزال الأصفر الإيراني قد نجا من انقراض محقق، وقال: حسب آخر الدراسات، شوهد 29 رأسًا من منه في جزيرة اشك في بحيرة أرومية.