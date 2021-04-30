عراقجي يتباحث مع وزير الخارجية النمساوي حول المفاوضات النووية

واشارت وزارة الخارجية النمساوية الى هذا اللقاء وكتبت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: المفاوضات جارية في فيينا لاحياء الاتفاق النووي. الكساندر شالنبرغ التقى مساعد الخارجية الايرانية للبحث حول المفاوضات النووية والخطوات اللاحقة.

وكان مساعد الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الايراني المفاوض عباس عراقجي قد وصل إلى فيينا يوم الاثنين على رأس وفد. وعقدت جولة جديدة من اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا يوم الثلاثاء، وتم الاتفاق بعدها على أن تواصل فرق العمل انشطتها. وعليه ، فإن المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1 جارية في فيينا مع استمرار اجتماعات فرق عمل الخبراء في المجالات الثلاثة "رفع الحظر" و"النووي" و"الترتيبات التنفيذية".

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