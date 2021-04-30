ظريف: مؤشرات ايجابية تلوح في الافق في فيينا والمنطقة

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تزامنا مع جهود مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي الذي يتولى بجدارة قيادة المفاوضات لاحياء الاتفاق النووي، انهيت جولتي على عدد من الدول المطلة على الخليج الفارسي بزيارة الكويت واللقاء مع رئيس مجلس الوزراء الشیخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية الدكتور الشیخ احمد ناصر.

واضاف: جرى التركيز على مشروع "هرمز" للسلام (مبادرة الامل) لمنطقتنا.

واكد وزير الخارجية الايراني: هنالك ثمة مؤشرات ايجابية تلوح في الافق في مساري "فيينا والمنطقة".

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