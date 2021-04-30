فیلم ایراني يشارك في مهرجان مينيابوليس الأمريكي

وسيقام هذا المهرجان في امریکا من 13 مايو 2021 لمدة 10 أيام. وسيعرض المهرجان أفلاما شهيرة أخرى مثل "أندين" للمخرج كريستين بيتزولد ، و "صيف خمسة وثمانون" من إخراج فرانسوا أوزون ، و "أربعة عشر يومًا و اثنا عشر ليلة" للمخرج جان فيليب دوفال .

یذکر أن فیلم جريمة غيردقيقة فاز بجائزة لجنة التحكيم هوغو الفضیة " Silver Hugo" في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي السادس والخمسين.

کما فاز الفيلم في قسم "الآفاق" في مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا بجائزة أفضل سيناريو من النقاد المستقلين .

ویروي الفیلم قصة المتفرجين الذين يتحدثون عن فیلم قبل عرضه ، وعندما یبدأ الفیلم تندمج قصتهم مع قصة الفیلم.

وشارك في تمثیله کل من بابك کریمي، وراضیه منصوري، وابوالفضل کاهاني، ومحمد ساربان، وعادل یراقي، ومحمد بهراز نیا وبهزاد دوراني.

انتهی ** 3280