٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:٤٣ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84313679
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فیلم ایراني يشارك في مهرجان مينيابوليس الأمريكي

فیلم ایراني يشارك في مهرجان مينيابوليس الأمريكي

طهران / 30 نيسان / ابريل /ارنا- سيشارك الفیلم الايراني جريمة غيردقيقة من اخراج شهرام مکري في مهرجان مينيابوليس الدولي في امریکا فی نسختها الأربعين.

وسيقام هذا المهرجان في امریکا من 13 مايو 2021 لمدة 10 أيام. وسيعرض المهرجان أفلاما شهيرة أخرى مثل "أندين" للمخرج كريستين بيتزولد ، و "صيف خمسة وثمانون" من إخراج فرانسوا أوزون ، و "أربعة عشر يومًا و اثنا عشر ليلة" للمخرج جان فيليب دوفال .

یذکر أن فیلم جريمة غيردقيقة فاز بجائزة لجنة التحكيم هوغو الفضیة " Silver Hugo" في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي السادس والخمسين.

کما فاز الفيلم في قسم "الآفاق" في مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا بجائزة أفضل سيناريو من النقاد المستقلين .

ویروي الفیلم قصة المتفرجين الذين يتحدثون عن فیلم قبل عرضه ، وعندما یبدأ الفیلم تندمج قصتهم مع قصة الفیلم.

وشارك في تمثیله کل من بابك کریمي، وراضیه منصوري، وابوالفضل کاهاني، ومحمد ساربان، وعادل یراقي، ومحمد بهراز نیا وبهزاد دوراني. 

انتهی ** 3280

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