اليوم الوطني للخليج الفارسي يجسد اقتدار الايرانيين

واضاف السيد عباس صالحي في رسالة اصدرها بمناسبة 30 نيسان، يوم الخليج الفارسي: إن شواطئ هذه الحدود من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب تتأثر بالثقافة العميقة والأصلية في هذه المنطقة واكد ان القواسم الثقافية العديدة في التجارة إلى مختلف مجالات الفن من الهندسة المعمارية إلى الموسيقى ومجال السياحة والطعام والملابس هي خير دليل على هذه الحقيقة.

وقال في هذه الرسالة: فإن الجانب البارز والقيم لمضيق هرمز والخليج الفارسي هو الطبيعة الثقافية الحيوية والفنية لأهل هذه المنطقة.

وتمت تسمية اليوم 30 نيسان في التقويم الرسمي لبلدنا باليوم الوطني للخليج الفارسي وهو اسم مشتق من الجوهر الخالص للهوية الإيرانية ورمزًا لمجد هذه الحدود والمنطقة التي يعود تاريخها إلى أعماق التاريخ البشري.

انتهى** 1453