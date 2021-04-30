٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٤٩ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84313703
٠ Persons

سمات

وزير الثقافة والارشاد الاسلامي:

اليوم الوطني للخليج الفارسي يجسد اقتدار الايرانيين

اليوم الوطني للخليج الفارسي يجسد اقتدار الايرانيين

طهران / 30 نيسان / ابريل /ارنا- وصف وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي اليوم الوطني للخليج الفارسي بأنه يوم يبعث على الفخر والاقتدار للإيرانيين وقال: "هذا اليوم هو استمرار للهوية التاريخية والحضارة العريقة لإيران ، التي تقوم على أساس الثقافة والفن .

واضاف السيد عباس صالحي في رسالة اصدرها بمناسبة 30 نيسان، يوم الخليج الفارسي: إن شواطئ هذه الحدود من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب تتأثر بالثقافة العميقة والأصلية في هذه المنطقة واكد ان القواسم الثقافية العديدة في التجارة إلى مختلف مجالات الفن من الهندسة المعمارية إلى الموسيقى ومجال السياحة والطعام والملابس هي خير  دليل على هذه الحقيقة.

  وقال في هذه الرسالة: فإن الجانب البارز والقيم لمضيق هرمز والخليج الفارسي هو الطبيعة الثقافية الحيوية والفنية لأهل هذه المنطقة.
وتمت تسمية اليوم 30 نيسان في التقويم الرسمي لبلدنا باليوم الوطني للخليج الفارسي وهو اسم مشتق من الجوهر الخالص للهوية الإيرانية ورمزًا لمجد هذه الحدود والمنطقة التي يعود تاريخها إلى أعماق التاريخ البشري.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 6 =