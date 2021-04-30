إيران مستعدة للمساعدة في دفع المحادثات الطاجيكية - القرغيزية إلى الأمام

وقال سعيد خطيب زاده اليوم الجمعة ردًا على الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقيرغيزيا بانها الجمهورية الإسلامية الايرانية تتابع بقلق أنباء عن اشتباكات في الآونة الأخيرة في المناطق الحدودية بين البلدين الصديقين والشقيقين طاجيكستان وقيرغيزيا ، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مواطني الجانبين ".

واشاد خطيب زاده بالإجراءات العاجلة التي اتخذها قادة البلدين والتي أدت إلى وقف هذه الصراعات ،وقال فإننا على ثقة من أن استمرار المفاوضات بين البلدين سيؤدي إلى تسوية سلمية لأي نزاع حدودي. "

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