٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٤٣ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84313812
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المتحدث باسم الخارجية:

إيران مستعدة للمساعدة في دفع المحادثات الطاجيكية - القرغيزية إلى الأمام

إيران مستعدة للمساعدة في دفع المحادثات الطاجيكية - القرغيزية إلى الأمام

طهران / 30 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الجمهورية الإسلامية الايرانية عن استعداد ايران للمساعدة في دفع المفاوضات بين طاجيكستان وقيرغيزيا إلى الأمام ، فضلا عن تقديم الخبرة القانونية والفنية في هذا المجال.

وقال سعيد خطيب زاده اليوم الجمعة ردًا على الاشتباكات الحدودية بين طاجيكستان وقيرغيزيا بانها الجمهورية الإسلامية الايرانية تتابع بقلق أنباء عن اشتباكات في الآونة الأخيرة في المناطق الحدودية بين البلدين الصديقين والشقيقين طاجيكستان وقيرغيزيا ، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مواطني الجانبين ".

واشاد  خطيب زاده بالإجراءات العاجلة التي اتخذها قادة البلدين والتي أدت إلى وقف هذه الصراعات ،وقال فإننا على ثقة من أن استمرار المفاوضات بين البلدين سيؤدي إلى تسوية سلمية لأي نزاع حدودي. "

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