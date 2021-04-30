السفير مسجدي: زيارة وزير الكهرباء العراقي الى طهران لتطوير التعاون الطاقوي والاسراع بتسديد الديون

واشار السفير مسجدي في تغريدة له على "تويتر" اليوم الجمعة الى الزيارة المرتقبة المقررة لوزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش الى طهران، قائلا: ان الزيارة المرتقبة للسيد ماجد حنتوش وزير الكهرباء العراقي المحترم الى طهران تأتي في اطار التعاون الثنائي للبلدين في مجال الطاقة والاسراع بتسديد المستحقات المالية الايرانية.

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية اعلن في وقت سابق عن زيارة الوزير العراقي الى طهران موضحا انه سيتم خلال هذه الزيارة التوصل الى توافقات جديدة بين البلدين في مجال الطاقة.

يذكر ان مناطق في العراق تشهد منذ فترة انقطاعا متكررا ولفترات مطولة للتيار الكهربائي.

انتهى ** 2342