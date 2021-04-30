قائد الثورة يتحدث الى الشعب مباشرة على الهواء غدا الاحد

وسيتم بث كلمة سماحة قائد الثورة على الهواء مباشرة في الساعة السادسة عصرا بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش)، من قبل موقع Khamenei.ir، والقناة الاولى والقناة السادسة (خبر) في التلفزيون الايراني والاذاعة العامة.
انتهى ** 2342
طهران / 1 ايار /مايو /ارنا- سيتحدث قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي (مد ظله العالي) الى الشعب مباشرة على الهواء غدا الاحد.
وسيتم بث كلمة سماحة قائد الثورة على الهواء مباشرة في الساعة السادسة عصرا بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش)، من قبل موقع Khamenei.ir، والقناة الاولى والقناة السادسة (خبر) في التلفزيون الايراني والاذاعة العامة.
انتهى ** 2342
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