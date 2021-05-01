٠١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٥:١٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84314153
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اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد اليوم السبت

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد اليوم السبت

طهران / 1 ايار / مايو /ارنا- سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا عصر اليوم السبت بمشاركة وفود ايران ومجموعة دول "4+1" (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا).

ويهدف الاجتماع لدراسة ومناقشة نتائج مفاوضات فرق العمل الخبرائية الثلاث "رفع الحظر" و"النووي" و"الترتيبات التنفيذية" على مستوى رؤساء الوفود المشاركة.

وكانت فرق العمل والوفود المشاركة قد عقدت خلال الايام الاخيرة اجتماعات مكثفة لبحث ودراسة النصوص.

وتجري اطراف الاتفاق النووي؛ ايران ومجموعة "4+1"، مفاوضات منذ 3 اسابيع في فيينا من اجل تفعيل الاتفاق وعودة اميركا المحتملة اليه، وعقدت هذه الاطراف عدة اجتماعات في اطار اللجنة المشتركة وحققت بعض التقدم في مسار احياء الاتفاق.

ويوم الخميس واصل فريقا عمل "رفع الحظر" و"النووي" مناقشاتهما حول النصوص كما عقد فريق عمل الخبراء "الترتيبات التنفيذية"، الذي تم تشكيله الثلاثاء،  اول اجتماع له الخميس بهدف البحث في الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ الغاء الحظر ومن ثم عودة اميركا للاتفاق النووي.

انتهى ** 2342  

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