٠١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١١:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84314520
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الإيرانية سارا بهمنيار تتأهل لأولمبياد طوكيو 2021 في الكاراتيه

الإيرانية سارا بهمنيار تتأهل لأولمبياد طوكيو 2021 في الكاراتيه

طهران/ 1 ايار/ مايو/ ارنا – تأهلت لاعبة الكاراتيه الإيرانية " سارا بهمنيار" في وزن ناقص 50 كغم الى اولمبياد طوكيو 2021 بعد ان جمعت النقاط في الدوري العالمي بالبرتغال والتي أهلتها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وحصلت إيران على 59 حصة حتى الآن في إطار استمرار المسابقات لاحراز حصص أولمبياد طوكيو، كانت 7 حصص أولمبية من نصيب السيدات.

وتشارك القافلة الأولمبية الإيرانية حتى الآن بـ 59 حصة في 13 لعبة أولمبية وهي ألعاب القوى وكرة السلة والرماية والمصارعة الحرة وركوب الدراجات والرماية والتايكوندو والكرة الطائرة والكاراتيه والمبارزة وتنس الطاولة والملاكمة،  52 منها للرجال وسبعة للسيدات .

و حصلت اللاعبات الايرانيات حتى الآن على 7 حصص في لعبتين أولمبيتين، اربع حصص في الرماية وثلاث في الكاراتيه.

أولمبياد طوكيو يقام في أغسطس من هذا العام، بمشاركة 11 الف و90 رياضيا في 33 لعبة خلال 19 يوما.

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