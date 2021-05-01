معدل المخترعات الإيرانيات أعلى من المتوسط العالمي

وجاء في تقرير لمعاونية الشؤون العلمية والتقنية في رئاسة الجمهورية ان متوسط نسبة النساء بين المخترعين في العالم تصل الى 14 بالمئة ، وفي الدول المتقدمة تصل الى 18 بالمئة بينما تصل في ايران الى نحو 24 بالمئة .

واوضح التقرير ان هناك امرأة واحدة مقابل كل اربعة رجال في مجال الاختراعات في ايران، بينما على المستوى العالمي هناك امرأة واحدة مقابل كل ستة رجال.

وهذا الأمر يشير الى ان النساء الايرانيات ورغم بعض القيود يشاركن بشكل ملحوظ في مجال الاختراع والابداع والمطلوب هو ايجاد المزيد من الظروف التي تتيح للمراة المشاركة الفاعلة في ميادين الابداع والتحقيقات ، الأمر الذي يساهم في تطور البلاد.

انتهى** 2344