ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في مدينة سراوان

وقال اللواء أحمد طاهري في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم السبت ان شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوشستان وسراوان تمكنت بالدعم الاستخباراتي لقوى الامن الداخلي من رصد تحركات اعضاء عصابة لتهريب المخدرات تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات من المناطق الحدودية للمحافظة الى داخل المدينة.

وأضاف: بان قوات الشرطة رصدت أمس على شكل عدة فرق عملياتية المنطقة الواقعة بين سراوان ومدينة خاش و تحركات أفراد هذه العصابة المسلحة وهم ينقلون المخدرات بسيارة تويوتا من طراز 405 وأمرهم بالتوقف.

وعندما واجهت عناصر العصابة الكمين الذي نصبته قوات الحرس الحدود لها أطلقت النار على هذه القوات لكنها واجهت الحجم الثقيل لنيران حرس الحدود.

وصادرت قوات الشرطة سيارة المهربين واعتقلت اثنين منهم ، وتمكنت من ضبط طن و 48 كيلوغراماً من الأفيون في السيارة التي كانت بحوزتهم.

وأكد اللواء طاهري أنه تم العثور على مسدسين وبعض الذخائر في العملية من قبل المهربين، وأكد العزم الجاد لشرطة محافظة سيستان وبلوشستان في التصدي مع تهريب المخدرات.

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