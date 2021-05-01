وزير الرياضة يهنئ ممثلي كرة القدم الإيرانية بالفوز في دوري أبطال آسيا

وهنأ سلطاني فر في رسالة تهنئة نُشرت اليوم السبت الفرق الايرانية الثلاثة: برسبوليس واستقلال طهران وتراكتور سازي تبريز، بالفوز في مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا وشكر مدراء ولاعبي الفرق الثلاثة، معربا عن امله بان تفوز هذه الفرق في باقي مبارياتها.

وانتهت منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا (غرب القارة) والتي حفلت بالاثارة حتى اللحظات الاخيرة، بتاهل 3 فرق ايرانية وهي برسبوليس واستقلال طهران وتراكتور سازي تبريز للدور ثمن النهائي.

وسيستضيف استقلال طهران الهلال السعودي فيما يحل برسبوليس ضيفا على استقلال دوشنبة الطاجيكي كما يحل تراكتور سازي ضيفا على النصر السعودي.

وستكون مباريات دور الـ 16 لفرق غرب آسيا على النحو التالي:

النصر السعودي × تراكتور سازي الايراني.

استقلال طهران × الهلال السعودي.

استقلال دوشنبة الطاجيكي × برسبوليس الايراني.

الشارقة الإماراتي × الوحدة الإماراتي.

وستكون المواجهات من مباراة واحدة وستجري يومي 13 و 14 ايلول/سبتمبر القادم.

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