٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٠:٥٩ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84314903
٠ Persons

سمات

ايران واليابان تواصلان التعاون في المجال البيئي

ايران واليابان تواصلان التعاون في المجال البيئي

طهران / 2 ايار / مايو /ارنا- قال المدير العام لحماية البيئة بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) "أحمدرضا لاهيجان زادة" ان مرور سبع سنوات على التعاون بين إيران واليابان في تنفيذ مشروع احياء بحيرة أورمية شجعت طوکیو لمواصلة التعاون مع إيران في اامجال البيئي.

وأشار لاهيجان زاده في الاجتماع الافتراضي السادس والعشرين للجنة التوجيهية لمشروع حماية المستنقعات الإيرانية ، الى التجارب الناجحة خلال فترة التعاون مع اليابان التي استمرت سبع سنوات لاحياء بحيرة أورمية وقال ان هناك اتفاق مع اليابان على مواصلة التعاون لثلاث سنوات اخرى تحت عنوان استدامة إنجازات احياء بحيرة أورمية وتطوير الخبرات  في محافظات أذربايجان الشرقية وأذربايجان الغربية وفارس وخوزستان.

كما أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، كلاوديو بروفيداس ، بجهود منظمة حماية البيئة الايرانية باعتبارها واحدة من أقدم الشركاء التنفيذيين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وأكد المشاركة النشطة لضمان نجاح واستمرارية هذا التعاون.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 0 =