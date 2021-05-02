ايران واليابان تواصلان التعاون في المجال البيئي

وأشار لاهيجان زاده في الاجتماع الافتراضي السادس والعشرين للجنة التوجيهية لمشروع حماية المستنقعات الإيرانية ، الى التجارب الناجحة خلال فترة التعاون مع اليابان التي استمرت سبع سنوات لاحياء بحيرة أورمية وقال ان هناك اتفاق مع اليابان على مواصلة التعاون لثلاث سنوات اخرى تحت عنوان استدامة إنجازات احياء بحيرة أورمية وتطوير الخبرات في محافظات أذربايجان الشرقية وأذربايجان الغربية وفارس وخوزستان.

كما أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، كلاوديو بروفيداس ، بجهود منظمة حماية البيئة الايرانية باعتبارها واحدة من أقدم الشركاء التنفيذيين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وأكد المشاركة النشطة لضمان نجاح واستمرارية هذا التعاون.

انتهى** 1453