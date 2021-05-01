استئناف المباحثات في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان نائب الامين العام لخدمة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي "انريكي مورا"، يتولى رئاسة هذا الاجتماع، بينما يقود الفريق الايراني المفاوض "سيد عباس عراقجي" مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية.

ومن المقرر ان يناقش اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم، نتائج المشاورات التي جرت خلال الايام الماضية بين فرق الخبراء

المعنيين بالمجالات الثلاثة "الغاء الحظر"، و"القضايا النووية" و"الاجراءات العملية ذات الصلة"؛ على ان تعود الوفود المشاركة عقب الاجتماع الى بلدانها.

كما يرتقب ان تجري لقاءات عقب اجتماع فيينا اليوم، بين رئيس الفريق الايراني المفاوض سيد عباس عراقجي ومساعد الامين العام لخدمة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي انريكي مورا، الى جانب رئيس الفريق الروسي المفاوض "ميخائيل اوليانوف".

انتهى ** ح ع

