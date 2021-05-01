٠١‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٧:٠٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84315238
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قائد الجيش الباكستاني يهنئ لمناسبة يوم الجيش الايراني

قائد الجيش الباكستاني يهنئ لمناسبة يوم الجيش الايراني

طهران / 1 ايار / /مايو / ارنا – ابرق قائد الجيش الباكستاني "الجنرال قمر جاويد"، الى نظيره الايراني "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي"؛ مهنئا اياه لمناسة "يوم جيش الجمهورية الاسلامية" (الذي صادف 18 نيسان / ابريل الماضي).

وافادت دائرة العلاقات العامة بالجيش الايراني اليوم السبت، ان الجنرال جاويد كتب خطابا الى اللواء موسوي :

ايها الجنرال العزيز، انني ابعث بوافر السرور اليكم احرّ واصدق التهاني لمناسبة ذكرى يوم جيشكم السعيد. 

واضاف : ان باكستان تولي اهمية كثيرة الى علاقاتها الاخوية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع قائد الجيش الباكستاني : انني اتمنى من صميم القلب، ان تشهد اواصر الصداقة القائمة بين بلدينا وجيشينا، مزيدا من التقارب خلال الفترة المستقبلية.  

وختم الجنرال جاويد برقيته بالقول : انني قلق على سلامة الشعب الايراني في ظل الظروف العسيرة الناجمة عن جائحة كورونا؛ سائلا الباري تعالى ان يمن عليكم وعلى شعبكم بدوام العافية، وعلى المصابين بالشفاء العاجل.

انتهى ** ح ع 

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