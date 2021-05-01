وزير الرياضة والشباب يعزي بوفاة نظيره الاذربيجاني

وافادت "ارنا"، ان برقية وزير الرياضة الايراني بالمناسبة جاءت على الشكل التالي :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

انني اعزي الحكومة والشعب والمجتمع الشبابي والرياضي في جمهورية اذربيجان بوفاة وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني المجتهد السيد "ازاد رحيموف"؛ سائلا الباري تعالى ان يمن عليه بالرحمة والغفران.

لقد جمعت الفقيد رحيموف، خلال السنوات الاخيرة، علاقات مميزة مع المسؤولين في وزارة الرياضة بجمهورية ايران الاسلامية؛ وقد بذل الراحل جهودا كثيرة بهدف تنمية العلاقات الرياضية والثقافية بين البلدين الشقيقين، ليترك برحيله حزنا واسى بالغين في قلوبنا.

علما ان وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني ازاد رحيموف، كان احد الشخصيات الرئيسية التي شاركت في اقامة الدورة الاولى من الالعاب الاوروبية في باكو خلال العام 2015، وقد اعلنت وفاته اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 56 عاما.

انتهى ** ح ع