عراقجي: الموافقة على حذف أسماء غالبية الأفراد والمؤسسات من قائمة الحظر

وقال عراقجي في تصريح للاذاعة والتلفزيون الايراني عقب اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم السبت في فيينا ان الحظر الموضوعي الى جانب اجراءات الحظر المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي وما الى ذلك يجب رفعها استنادا الى الاتفاقات التي تم التوصل اليها لحد الان وهنالك اتفاق في هذا الصدد.

وأضاف انه إلى جانب هؤلاء الافراد والمؤسسات، هناك بعض الأفراد والمؤسسات التي جرى فرض الحظر عليها والمفاوضات بشأن هذه القائمة لا تزال جارية، وتمت الموافقة لحد الان على رفع معظمهم من قائمة الحظر ، وهناك آخرون ممن لا يزالون في القائمة لأسباب مختلفة وما زلنا نتفاوض من أجل تسوية هذا الجزء من القضية.

* المفاوضات بلغت مرحلة النضج

وقال مساعد وزير الخارجية عن الاجتماع القادم للجنة المشتركة: هذه هي الجولة الثالثة من المحادثات التي عقدت في فيينا ، واليوم قررنا أخذ استراحة أخرى لتلخيص سلسلة المناقشات التي اجريت.

وأوضح أن مفاوضات هذه الجولة كانت مكثفة للغاية ، مضيفا: جرت هذه المفاوضات على مستويات وأشكال مختلفة ، والآن وصلت القضايا إلى مرحلة النضج ، سواء في القضايا المخنلف عليها أو في الأقسام التي نتفق عليها.

وقال عراقجي: لقد نضجت المناقشات وأصبحت أكثر وضوحا. المسافات باتت أكثر دقة والاختلافات أوضح.

وأشار إلى أن هنالك نقاطا فنية دقيقة في مفاوضات الملف النووي وفي مفاوضات الحظر وتفاصيل تحتاج إلى مناقشات وتوضيح وفي كثير من الحالات هناك قواسم مشتركة وفي بعض الحالات ، لا تزال هناك خلافات ، وأصبحت الخلافات الآن أكثر وضوحًا.

* وصلنا الى كتابة النص في بعض المجالات

ولفت رئيس الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الى انه في بعض المجالات بدأنا كتابة النص ، وهذا هو المكان الذي يتم فيه العمل ببطء شديد لأن العمل على النص يتطلب دقته الخاصة ومع ملاحظة أن بعض القضايا لا تزال مثيرة للجدل ، لذلك تسير الأمور ببطء.

وقال انه في الوقت نفسه ، تمضي العملية قدما ، وإن كان ذلك ببطء ، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع حتى الآن التنبؤ بشكل كامل بموعد وكيفية التوصل إلى اتفاق.

وقال عراقجي ان شكل الاتفاق سيعتمد بالتأكيد على المواقف المحددة من قبل البلاد ولا شك في ذلك كما انهم لديهم مواقفهم الخاصة وليس من السهل تقريب المواقف من بعضها البعض.

واضاف مساعد وزير الخارجية: على أي حال ، قررنا اليوم الحصول على ملخص لمناقشاتنا وستتم صياغة النصوص التي تم التفاوض عليها وتلخيصها لتنقلها الوفود إلى عواصمها ومراجعتها في العواصم ، ونستأنف المناقشات والمفاوضات مجدداً يوم الجمعة المقبل.

* سنواصل مفاوضاتنا حتى تقترب هذه المواقف من بعضها البعض

وفيما يتعلق بتصريحات المسؤولين الأميركيين بأن الولايات المتحدة سترفع بعض اجراءات الحظر وما اذا كانت ايران تقبل بهذه المواقف؟ قال عراقجي: إذا كان الطرفان يقبلان بمواقف بعضهما البعض ، فما كانت هناك حاجة للتفاوض، ويدور التفاوض حول هذه الاختلافات القائمة ، فنحن سنواصل مفاوضاتنا حتى تقترب هذه المواقف من بعضها البعض ويتم تلبية مطالبنا بناءً على المواقف المحددة من قبل البلاد.

وقال عراقجي: في حالة تلبية مطالبنا ، سيتم التوصل إلى اتفاق ، وإذا لم يتم تلبيتها ، فلن يكون هناك اتفاق بطبيعة الحال.

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