مندوب الاتحاد الاوروبي: مفاوضات فيينا حققت تقدماً نسبياً

وكتب مساعد الامين العام لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي انريكي مورا في تغريدة له على موقع "تويتر": إن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اختتمت الاسبوع الثالث من المفاوضات في فيينا.

ونوه الى ان المفاوضات حققت تقدما نسبيا "الا ان الدخول في التفاصيل مترافق مع المزيد من التعقيدات وسنجتمع في الاسبوع القادم لمواصلة العمل".

وقد اختتمت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعها بفيينا مساء السبت بمشاركة وفود ايران ومجموعة 1+4.

وناقش المشاركون في الاجتماع احدث اوضاع مشاورات فرق الخبراء في مجالات "رفع الحظر" و"النووي" و"الترتيبات التنفيذية" وتقرر في ختام الاجتماع ان تعود الوفود الى عواصمها من جديد لتستانف مفاوضاتها يوم الجمعة القادمة.

وفي ضوء قرار اللجنة المشتركة حول الاسراع في المشاورات فقد تواصلت المفاوضات خلال الاسبوع الجاري بصورة مكثفة في الاطر الثنائية ومتعددة الاطراف وسعت الاطراف لخفض الخلافات في وجهات النظر حول النصوص الى ادنى حد ممكن، واتفقت الاطراف على مواصلة العمل في المفاوضات القادمة بصورة اسرع واكثر جدية.

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