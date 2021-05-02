قائد الثورة الإسلامية يوجه الیوم کلمة الى أبناء الشعب الإيراني

وسيتم بث كلمة سماحة قائد الثورة على الهواء مباشرة في الساعة السادسة عصرا بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش)، من قبل موقع Khamenei.ir، والقناة الاولى والقناة السادسة (خبر) في التلفزيون الايراني والاذاعة العامة.
انتهى **2344
طهران / 2 ايار /مايو /ارنا- يوجه قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي عصر اليوم الاحد كلمة مباشرة الى الشعب الإيراني.
وسيتم بث كلمة سماحة قائد الثورة على الهواء مباشرة في الساعة السادسة عصرا بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش)، من قبل موقع Khamenei.ir، والقناة الاولى والقناة السادسة (خبر) في التلفزيون الايراني والاذاعة العامة.
انتهى **2344
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