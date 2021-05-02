قائد الثورة الإسلامية يوجه الیوم کلمة الى أبناء الشعب الإيراني

طهران/29 نيسان/ابريل/إرنا- بدأ تشغيل 4 مشاريع وطنية في مجال الإمداد بالمياه في كل من محافظات هرمزكان ومازندران وخوزستان، وكذلك اطلاق عمليات انشاء سد في مازندران، اليوم (الخميس) بأمر من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حجة الإسلام حسن روحاني، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.