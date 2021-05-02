تصدير البضائع الإيرانية إلى 143 دولة

ونقل "روح الله لطيفي" عن الجمارك الإيرانية اليوم الأحد، أن إيران صدرت العام الماضي أنواع البضائع تجاوزت قيمتها 34 مليار و 998 مليون دولار إلى 143 دولة.

واضاف: خلال هذه الفترة ايضا تم استيراد البضائع من 123 دولة بقيمة 38 مليارا و 892 مليون دولار.

وأشار لطيفي إلى ثلاث وجهات للسلع التجارية الإيرانية، أولها الصين بأكثر من 9 مليارات و77 مليونا و123 ألفا و 234 دولارا، والثاني العراق بـ 7 مليارات و448 مليونا و 431 الفا و673 دولاراً، والثالث الإمارات بـ 4 مليارات و661 مليونا و621 الفا و682 دولارا.

وتابع: بعد هذه الدول الثلاث، كانت تركيا بـ 2 مليار و536 مليون و 616 ألفا و 688 دولارا وأفغانستان 2 مليار و308 ملايين و 401 ألفا و 259 دولارا .

واشار المتحدث باسم الجمارك الى أهم الدول التي تستورد ايران البضائع منها وهي الصين بـ9 مليارات و843 مليون و5 آلاف و951 دولار ثم الإمارات بـ 9 مليار و 757 مليونا 787 الف و591 دولار وتركيا 4 مليارات و400 مليون و91 الف و82 دولار.

وقال لطيفي أن ما يقرب من 50 بالمئة من صادرات البلاد في العام الماضي كانت بتروكيماويات ومنتجات بترولية و 20 بالمئة من المنتجات المعدنية والصناعات المعدنية و 18 بالمئة من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية ونحو 10 بالمئة من صادرات السلع الصناعية ومكثفات الغاز والحرف اليدوية كانت واحد بالمئة.

و بحسب آخر إحصائيات جمركية، فأن إيران تبادلت خلال الشهر الماضي 10 ملايين و 343 ألف طن من البضائع بقيمة 5 مليارات و 762 مليون دولار مع الشركاء التجاريين، ليسجل هذا الرقم زيادة بنسبة 32 بالمئة من حيث الوزن و62.5 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر مقارنة صادرات وواردات البلاد في أبريل 2021 رصيدا إيجابيا قدره 174 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

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