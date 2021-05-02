٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٣:٠٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84316117
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الرئيس روحاني : توفير لقاحات كورونا من أولويات برامج الحكومة

الرئيس روحاني : توفير لقاحات كورونا من أولويات برامج الحكومة

طهران/ 2 ايار/ مايو/ ارنا - أكد الرئيس حسن روحاني ان توفير لقاحات كورونا يتصدر أولويات برامج الحكومة ، موضحا أن مشكلة تأمين العملة الصعبة لشراء اللقاحات قد تم حلها .

ودعا الرئيس روحاني خلال جلسة اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة ، جميع الأجهزة المعنية الى تجاوز الروتين وتسهيل الاجراءات الادارية لتوفير اللقاحات بشكل سريع والاستمرار بخطة التطعيم للكادر الصحي ولأعمار ما فوق 65 عاما ولذوي الامراض الخاصة والمزمنة ثم لعموم المواطنين.

واشار روحاني الى ان العدو فشل في حربه الاقتصادية ضد ايران وأقر بفشل سياسة الضغوط القصوى ، موضحا انه مع قرب رفع الحظر طبقا للمحادثات الاخيرة بات من المؤمل ان اقتصاد البلاد سيعود الى حالة التوازن والنمو التي شهدها عامي 2014 و2015.

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