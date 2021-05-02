مسؤول : ظريف يتصدر قائمة مرشحي الاصلاحيين لخوض الانتخابات الرئاسية  

واوضح منصوري في تصريح له اليوم الاحد، ان قائمة اقترحات المرشحين الاربعة عشر من التيار الاصلاحي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو القادم، جاءت على الشكل التالي :
۱- محمد جواد ظریف (۳۷ اقتراحا)
۲- اسحاق جهانغیري (۳۵ اقتراحا)
۳- مصطفی تاجزاده (۳۲ اقتراحا)
۴- مسعود بزشکیان (۲۵ اقتراحا)
۵- محمدرضا عارف (۲۱ اقتراحا)
۶- محسن هاشمی (۲۰ اقتراحا)
۷- محمد شریعتمداري (۱۹ اقتراحا)
۸- مصطفی کواکبیان (۱۵ اقتراحا)
۹- محمد صدر (۱۳ اقتراحا)
۱۰- محمود صادقي (۱۲ اقتراحا)
۱۱- السيدة شهیندخت مولاوردي (۱۱ اقتراحا)
۱۲- السيدة زهرا شجاعي (۱۱ اقتراحا)
۱۳- عباس آخوندي (۱۱ اقتراحا)
۱۴- صادق خرازي (۱۰ اقتراحا)
وبحسب هذا المسؤول في التيار الاصلاحي، ستعقد الجمعية العامة لجبهة الاصلاحات اجتماعا اليوم الاحد، لاتخاذ القرارات بشان الاجراءات المتعقة بتقييم مرشحيها للانتخابات الرئاسية.
انتهى ** ح ع
تعليقك