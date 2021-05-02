٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٣:١٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84316131
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مسؤول : ظريف يتصدر قائمة مرشحي الاصلاحيين لخوض الانتخابات الرئاسية  

مسؤول : ظريف يتصدر قائمة مرشحي الاصلاحيين لخوض الانتخابات الرئاسية  

طهران / 2 ايار / مايو / ارنا – اعلن المتحدث باسم جبهة الاصلاحات في ايران "اذر منصوري"، عن قائمة تضم 14 مرشحا من قبل عشر اعضاء في الجمعية العامة لهذه الجبهة كحد ادنى، لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة؛ مضيفا ان الاقتراحات حول ترشح وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" تتصدر هذه القائمة. 

واوضح منصوري في تصريح له اليوم الاحد، ان قائمة اقترحات المرشحين الاربعة عشر من التيار الاصلاحي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو القادم، جاءت على الشكل التالي :

۱-  محمد جواد ظریف (۳۷ اقتراحا)
۲- اسحاق جهانغیري (۳۵ اقتراحا)
۳- مصطفی تاج‌زاده (۳۲ اقتراحا)
۴- مسعود بزشکیان (۲۵ اقتراحا)
۵- محمدرضا عارف (۲۱ اقتراحا)
۶- محسن هاشمی (۲۰ اقتراحا)
۷- محمد شریعتمداري (۱۹ اقتراحا)
۸- مصطفی کواکبیان (۱۵ اقتراحا)
۹- محمد صدر (۱۳ اقتراحا)
۱۰- محمود صادقي (۱۲ اقتراحا)
۱۱- السيدة شهیندخت مولاوردي (۱۱ اقتراحا)
۱۲- السيدة زهرا شجاعي (۱۱ اقتراحا)
۱۳- عباس آخوندي (۱۱ اقتراحا)
۱۴- صادق خرازي (۱۰ اقتراحا)

وبحسب هذا المسؤول في التيار الاصلاحي، ستعقد الجمعية العامة لجبهة الاصلاحات اجتماعا اليوم الاحد، لاتخاذ القرارات بشان الاجراءات المتعقة بتقييم مرشحيها للانتخابات الرئاسية.

انتهى ** ح ع  

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