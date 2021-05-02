وزير الدفاع الاذربيجاني يهنئ لمناسبة يوم الجيش الايراني

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني للجيش الايراني، ان الفريق "حسنوف" كتب في رسالة التهنئة الى اللواء موسوي : انني اهنئ سيادتكم وجميع الزملاء تحت امرتكم، لمناسبة يوم جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مع تمنياتي لكم بالموفقية في مهامكم.

واضاف وزير الدفاع الاذربيجاني : انني على يقين بان العلاقات الثنائية النابعة عن الارادة السياسية لقادة بلدينا، ستشهد مزيدا من النمو خلال الفترة المستقبلية في ضوء الجهود المتبادلة ايضا؛ وبالتالي فإن هذه الاواصر التي ترتكز على مصالح شعبينا، ستسهم في تعزيز السلام والاستقرار والثقة التبادلة على صعيد المنطقة.

ختاما، تمنى وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق حسنوف، للقائد العام للجيش الايراني اللواء موسوي وجميع زملائه في القوات المسلحة الايرانية بالنجاح والازدهار.

انتهى ** ح ع