٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٣:٥٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84316183
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وزير الدفاع الاذربيجاني يهني لمناسبة يوم الجيش الايراني

وزير الدفاع الاذربيجاني يهني لمناسبة يوم الجيش الايراني

طهران / 2 ايار/ مايو / ارنا – بعث وزير الدفاع الاذربيجاني "الفريق الركن ذاكر حسنوف"، رسالة الى القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية "سيد عبد الرحيم موسوي"؛ مهنئا فيها مناسبة يوم الجيش (الذي صادف 18 نيسان / ابريل الماضي) في ايران.

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني للجيش الايراني، ان الفريق "حسنوف" كتب في رسالة التهنئة الى اللواء موسوي : انني اهنئ سيادتكم وجميع الزملاء تحت امرتكم، لمناسبة يوم جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مع تمنياتي لكم بالموفقية في مهامكم.   

واضاف وزير الدفاع الاذربيجاني : انني على يقين بان العلاقات الثنائية النابعة عن الارادة السياسية لقادة بلدينا، ستشهد مزيدا من النمو خلال الفترة المستقبلية في ضوء الجهود المتبادلة ايضا؛ وبالتالي فإن هذه الاواصر التي ترتكز على مصالح شعبينا، ستسهم في تعزيز السلام والاستقرار والثقة التبادلة على صعيد المنطقة.   

ختاما، تمنى وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق حسنوف، للقائد العام للجيش الايراني اللواء موسوي وجميع زملائه في القوات المسلحة الايرانية بالنجاح والازدهار. 

انتهى ** ح ع 

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